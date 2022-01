Cherbourg-en-Cotentin met à l'honneur ses bénévoles

C'est une jolie palette d'associations qui sont mises à l'honneur sur d'imposantes affiches, d'un mètre 20 sur un mètre 80. À partir du 5 janvier, les habitants de Cherbourg-en-Cotentin et des communes déléguées vont voir fleurir un peu partout dans la ville, les portraits de bénévoles d'associations.

Un visage pour chaque association

Colorées et amusantes, chaque affiche représente un bénévole. Ils ont été pris en photo dans leur élément : Michel Rey, président du cinéma associatif, Le Palace à Équeurdreville-Hainneville, est au milieu de fauteuils rouges, Fanny Laurent, du jardin collaboratif, se trouve dans une serre ou encore Paul Texier, président de l'association de vélos, Pignons sur rue, répare un vélo. Chacun s'est pris au jeu. " Voir ma tête en grand, c'était pas très facile, mais c'est bien pour la communication, ça fait vendre " sourit Michel Rey.

Aider les associations à trouver des bénévoles

Sur les 1 200 associations que compte l'agglomération, il a fallu faire un choix et seules 15 associations sont représentées. "Nous avons pris des associations très différentes : du sport, de la culture, de l'environnement ou de l’aide internationale." explique Odile Lefaix-Véron, adjointe à la vie associative. "L'objectif était de répondre aux associations qui manquaient de bénévoles" précise-t-elle. Effectivement, cette campagne de communication doit, avant tout, donner envie aux habitants, de s'investir dans la vie associative.

Marie-Odile, présidente de l'association Des mains pour Madagascar - Agglomération de Cherbourg-en-Cotentin

Personne ne veut s'engager dans le bureau

Les associations de l'agglomération sont dynamiques, pourtant elles peinent à trouver des personnes souhaitant prendre les fonctions à responsabilités dans les associations. "_Le problème n'est pas forcément de trouver des bénévoles mais c'est surtout que personne ne veut s'engager dans le bureau" explique Marie-Odile Lecres, présidente de Des Mains pour Madagascar. Même constat, pour l'association LGBTI. Anaïs Labas, co-fondatrice de l'antenne cherbourgeoise, aimerait trouver "des personnes souhaitant être secrétaire, trésorier ou président."_

Un besoin de jeunes

Recruter de nouvelles têtes, c'est aussi l'enjeu de certaines associations qui n'arrivent pas à intéresser des jeunes. "Nous avons besoins de personnes qui apportent du dynamisme, des idées, et qui savent faire rajeunir les projets. Par exemple, nous, notre blog est un peu démodé et nous aimerions trouver un ou une jeune pour réaliser un nouveau site et communiquer sur les réseaux sociaux " conclu Marie-Odile Lecres.