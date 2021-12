Policières attaquées au sabre à Cherbourg-en-Cotentin : les deux fonctionnaires ont quitté l'hopital

C'est ce vendredi vers midi que les deux fonctionnaires de police sont sorties de l'hôpital. L'une a subi une opération sous anesthésie générale pour une entaille de 14 cm sur le crâne à 10cm de la gorge. L’autre a été touché au menton. Toutes les deux, attaquées au visage, sont traumatisées selon leurs collègues. L'agresseur lui est toujours hospitalisé à Caen, il a été opéré et est aujourd'hui hors de danger et pourra donc bientôt répondre aux questions des enquêteurs du SRPJ.

Le suspect de 36 ans est un français né au Sénégal, une "véritable armoire à glace de 1m97" selon les syndicats. Il avait eu par le passé des condamnations pour des affaires de stupéfiants. Jeudi vers 16h, il avait attaqué avec un sabre japonais (un Katana) deux policières avant d’être neutralisé par trois tirs d’un de leur collègue. Un quart d'heure avant il venait de voler une Citroën C3 quartier Malakoff, pas loin de son appartement, en menaçant la propriétaire avec ce même sabre.

Un traumatisme psychologique extrêmement important

"L'émotion est très vivre, on a tous été bouleversés et choqués maintenant on est un petit peu rassurées parce que nos collègues sont sorties de l'hôpital. Le plus dur reste à venir pour elle parce que le traumatisme psychologique est extrêmement important. Etre visée au niveau de la tête ça veut dire qu'il y avait l'intention de tuer", confieChristelle Sanier, secrétaire départementale du syndicat Alliance Police nationale

Lors de l'attaque l'assaillant était habillé en Ninja : tout en noir, tête et visage masqué et un véritable arsenal d'armes blanches a été retrouvé sur lui et dans un sac (sabre, couteaux, armes servant à tuer du gibier et plusieurs armes de combat japonaise tels que des nunchaku ces deux bâtons reliés par une chaîne).

Où allait-il avec ces armes ? C'est la question que se posent les policiers de Cherbourg, très choqués, mais aussi rassurés par l'enquête en cours et les mots du procureur de la République de Cherbourg Yves Le Clair ce vendredi matin au commissariat de Cherbourg.

La légitime défense retenue

Selon Cyril Postaire, le secrétaire départemental Unité SGP Police Manche, "la légitime défense sera bien retenue et c'est important pour nos collègues parce que quand vous faites usage de votre arme il y a toujours la question est ce que j'ai bien fait ? Est ce que je vais aller en garde à vue ? là il n'y a pas de doute et d'autre part on partirait sur une double tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Les collègues sont donc considérés comme victimes donc c'est bien pour leur reconstruction on va dire".

Le directeur central adjoint de la sécurité publique est venu de Paris ce vendredi à Cherbourg en soutien aux trois policiers blessés. L’affaire a été transmise au pôle criminel de Coutances.