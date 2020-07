Cherbourg-en-Cotentin renforce ses mesures contre la consommation d'alcool sur la voie publique

Depuis quelques temps, la ville de Cherbourg-en-Cotentin observe une "recrudescence des incivilités liées à la consommation d'alcool sur la voie publique", comme elle l'indique dans un communiqué. Phénomène qui a deux conséquences :

une hausse du ramassage des déchets plastiques, de verres et de canettes d'aluminium, en particulier dans les lieux ouverts aux enfants

plastiques, de verres et de canettes d'aluminium, en particulier dans les lieux ouverts aux enfants des interventions répétées de la police pour des nuisances sonores ou des menaces pour la sécurité

Ainsi, la commune a pris un arrêté ce jeudi pour enrayer cette augmentation. En complément d'une action de sensibilisation des forces de l'ordre, le texte interdit interdisant la consommation d’alcool dans de nouveaux espaces publics ciblés :

les places publiques, les parcs et jardins, aires de jeux pour enfants et des skateparks de Cherbourg-en-Cotentin

des espaces ciblés au sein des communes déléguées

L'interdiction "ne s'applique pas aux terrasses des restaurants et bars, ou aux lieux de manifestations locales où la consommation d'alcool a été autorisée temporairement", explique la commune dans un communiqué.

Toute infraction est passible d’une amende de 38 euros.

Les espaces ciblés par l'arrêté

Cherbourg-Octeville : avenues Aristide Briant, Carnot, Jean-François Millet ; boulevards Mendès France, Guillaume Le Conquérant ; rue de l’Abbaye, avenue de Cessart, rue du Diablotin, rue de la Marquise, quai de Misaine, place de Chantereyne, quai de la Hune, plage Verte, centre nautique, pont tournant, quai Général Lawton-Collins, rond-point de Minerve.

Equeurdreville-Hainneville : Places Hippolyte Mars et Mandela ; rue de la paix, rue Gambetta, rue Surcouf, rue Sembat, rue de la Bonde, rue Jean Moulin, rue de Tourville, rue Carnot, rue de Belgique, rue de la République, aire de jeux de l’espace Val l’Abbé, espace culturel de l’Agora, parc de la Redoute du Tôt, parc du manoir d’Hainneville, parc de la Bonde dont le hobbyland, stade vélodrome Jean Jaurès, piste cyclable du boulevard de la Saline, gymnase Lecanu, fort et batterie des Couplets.

Querqueville : Port et plage de Querqueville ; boulevard Wacrenier (chemins et sentiers des terrains de la plage) ; rue de la Plage, rue des Prés, rue Roger Glinel, aire de jeux avenue Couville, parc du Château, rue Général Leclerc, stade Pierre Fernagu, rue de la Coquerie, parc et parking de la Coquerie, rue du Presbytère, allées des Carrières, parking et chemin des Moulins à l’Huile, place Alfred Rossel, city stade «hobbyland», rue des Gains.

Tourlaville : Plage de Collignon, port des Flamands – city stade, collège Diderot – city stade – skate parc, parc Bagatelle, lande Saint Gabriel, château des Ravalet, espace Georges Fatome, parkings Les Colverts, espace Buisson, cité du Trottebecq – city stade, avenue des Prairies – espace vert.

La Glacerie : Etang des Costils, site de la Manufacture – étang – city stade, aire de repos de la Vente, rue Pierre et Marie Curie – city stade, rue Martin Luther King – plateaux sportifs, le Petit Bois Bleu, aires de jeux de la Bricquerie et Kergomard, le jardin des Couleurs, le parc naturel de l’Echo-Vallée, l’espace de la maison des Arts, le chemin de l’Hippodrome, le vallon Pierre et Marie Curie, le complexe sportif de la Saillanderie, le stade Lucet, le bois du golf des Roches, le parking du musée de La Glacerie (hameau Luce), le parking de la rue de l’Hôtel de Ville.