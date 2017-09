Cherbourg : la justice reconnaît la double filiation d'une enfant née d'un inceste

La justice vient de confirmer la double filiation d'une fillette née dans la Manche en 2009 d'un amour incestueux. Dans ce genre de cas, la loi prévoit pourtant qu'il n'est pas possible de faire apparaître cette double filiation, afin de protéger l'enfant.

La cour d'appel de Caen a reconnu la double filiation d'une fillette née d'une relation entre un frère et une sœur. C'est le site du Point qui a dévoilé cette décision de justice remontant au mois de juin dernier. Si l'affaire s'est retrouvée en justice, c'est en raison de l'intervention du parquet de Cherbourg dans cette affaire.

Un inceste ignoré

Tout débute avec la naissance d'une petite fille en mai 2009 à Cherbourg. Le père l'a reconnu avant qu'elle ne voit le jour. L'acte de naissance établi le lendemain de l'accouchement précise à son tour l'identité de la mère : le double lien de filiation est alors établi. Le problème, c'est que le père et la mère de l'enfant sont en fait frères et soeurs. Séparés dès leur plus jeune âge, élevés dans des familles d'accueil différentes, ils se seraient retrouvés adultes, et auraient débuté une relation en 2006, sans connaître leur lien de parenté.

Intérêt supérieur de l'enfant

Ce n'est qu'en 2013 que le parquet de Cherbourg, ville où se trouve alors l'un des parents, prend connaissance de ce cas et réclame l'annulation de la filiation entre la mère et la fille en s'appuyant sur le code civil et au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, afin que son origine incestueuse ne soit pas connue de tous. En mars 2016, le tribunal de Cherbourg suit le parquet et annule l'une des filiations, en l'occurence, la filiation maternelle au motif qu'elle a été enregistrée chronologiquement après la filiation paternelle.

Jurisprudence ou pas?

Mais la décision a donc été balayée en juin dernier en appel à Caen, pour les mêmes motifs : l'intérêt de l'enfant. Il se trouve qu'elle vit avec sa mère depuis la naissance. Agée aujourd'hui de 8 ans, cette fillette à donc à nouveau 2 parents reconnus. Pas évident pour autant que la décision fasse jurisprudence. En 2004, la cour de cassation avait réaffirmé que la filiation d'un enfant incestueux devait rester cachée.