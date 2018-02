Un homme de 21 ans a été condamné à six mois de prison avec sursis et 300 euros de dommages et intérêts pour avoir agressé des policiers. Sous l'emprise de l'alcool, il a trébuché sur une bitte d'amarrage et a été interpellé.

Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Six mois de prison avec sursis, 300 euros de dommages et intérêts et une obligation de soins pendant un an : c'est le bilan d'une agression qui a eu lieu dans le centre de Cherbourg dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1 heure du matin. Un Cherbourgeois de 21 ans, résidant à Paris, a tenté d'étrangler un policier, avant de distribuer coups de poing et insultes à ses collègues qui s'interposaient. L'agresseur était sous l'emprise de l'alcool et en pleine bagarre avec d'autres personnes quand la patrouille est intervenue, appelée par le voisinage.

Une fuite interrompue par une bitte

Après sa tentative d'étranglement, le jeune homme veut échapper aux policiers et prendre la fuite mais trébuche sur une bitte (d'amarrage) et atterrit tête la première sur le capot d'une voiture, laissant tout loisir aux forces de l'ordre de l'interpeller et de le conduire en cellule de dégrisement, menotté.

Les policiers ont déposé plainte et récolté des arrêts de travail allant de un à trois jours. L'agresseur a été placé en garde à vue et entendu une fois les effets de l'alcool dissipés. Il a été jugé dans la foulée ce dimanche après-midi à Cherbourg.