Ivre, il avait tenté d'échapper à la police en se jetant dans la Divette, le long du centre commercial des Eleis en juillet dernier. Un homme de 20 ans a été condamné a deux ans de prison dont six mois de sursis, ce jeudi 9 août, par le tribunal correctionnel de Cherbourg. Il avait agressé son ancienne petite amie dans l'après-midi.

C'est en état d'ébriété que le jeune homme s'est présenté sur le lieu du stage de la jeune fille de 16 ans. Lorsqu'elle arrive, il lui attrape les joues avant de lui donner un coup de tête. Le gérant du commerce tente alors de s'interposer, il reçoit lui aussi un coup. Le père de la l'adolescente, prévenu au téléphone, essaie de l'interpeller dans la rue alors qu'il s'enfuit, il sera mordu.

Un peu plus tôt dans la journée le jeune homme avait été convoqué au commissariat. Depuis plusieurs semaines, à la suite d'une rupture, la jeune femme et ses parents étaient harcelés et menacés de mort par le prévenu.

L'homme, qui compte déjà sept condamnations à son casier judiciaire, est condamné deux ans de prison dont six mois de sursis. Il devra aussi dédommager les victimes et les policiers blessés et insultés lors de son interpellation dans la Divette.