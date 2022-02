Cherbourg : un automobiliste prend la fuite après s'être encastré dans la terrasse du KFC

Drôle de surprise ce samedi 26 février pour les employés du KFC de Cherbourg-en-Cotentin, à Tourlaville, avenue des Prairies. Ils ont découvert une voiture Audi encastrée dans la terrasse du restaurant. Les dégâts sont relativement importants : vitres brisées, tables et bancs dégradés... Le véhicule était vide. Le propriétaire a pris la fuite, après l'accident. Les faits se seraient déroulés dans la nuit de vendredi à samedi vers 1h45 du matin, soit vingt minutes après le départ de la dernière équipe de l'établissement.

Corentin, premier employé sur place, témoigne : "Je suis arrivé à 6h30 a peu près. Un peu choqué quand même, parce qu'on ne sait jamais, il y aurait pu encore y avoir quelqu'un. Donc, j'ai appelé la police, j'ai prévenu ma directrice, puis on a fait ce qu'il fallait faire pour sécuriser les lieu et que les clients puissent venir". Il poursuit : "Mes collègues ont eu de la chance de ne pas être présents [...] Les clients sont un peu choqués aussi. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement, mais on aurait préféré que ce ne soit pas pour nous".

Une enquête a été ouverte par la Police de Cherbourg. Le véhicule aurait foncé à toute vitesse sur la terrasse après avoir roulé sur le rond-point en face du restaurant. En témoignent les traces de pneu encore visibles ce samedi après-midi. Le véhicule a été récupéré par une dépanneuse en milieu de matinée.

La direction du restaurant estime les dégâts à plusieurs dizaines de milliers d'euros.