Cherbourg-en-Cotentin, France

Depuis le mois de mai dernier, des habitants et des commerçants du quartier des Provinces à Cherbourg dénoncent l'insécurité grandissante entre la place des Provinces et celle de Bourgogne. Alors que d'autres craignent la stigmatisation ils assurent que tout cela est exagéré et que c'est un quartier calme qui n'a rien à voir avec certaines banlieues parisiennes. Une réunion est prévue ce mardi 16 janvier à 19H avec les élus, le commissaire, le sous-préfet et le principal du collège des Provinces. En juin dernier, les élus de Cherbourg étaient déjà passés chez tous les commerçants pour recueillir les impressions et des rondes de la police municipale dans la journée et de la police nationale le soir avaient alors été renforcées.

Ne pas stigmatiser le quartier

Le quartier des Provinces a été inaugurés en 1965 par Georges Pompidou aujourd'hui il compte près de 8 000 habitants. Et même si certains sont conscients de certains problèmes comme les trafics de drogue ils tiennent à rétablir la vérité : "ici ce n'est pas Chicago quand même !" . D'autres qui préfèrent rester anonymes : "les gens exagèrent, cela n'a rien à voir avec les quartiers des banlieues parisiennes". Et puis il y a ceux qui n'en peuvent plus des injures, des intimidations et de l'incivilité comme ce moniteur d'auto école : "on pisse sur ma porte tous les jours, si je refuse de donner une cigarette je me fais insulter et agresser parce que soit- disant mon permis est trop cher. Mes monitrices ont peur le soir". Lydie Lepoittevin siège au conseil de quartier, cela fait 17 ans qu'elle habite aux Provinces et pour elle il y a des solutions : "on peut renforcer la police aux bonnes heures surtout le soir, remettre la police de proximité pour faire le lien avec les habitants ou à l'extrême mettre des caméras de vidéo-surveillance. On craint pour nos enfants car le trafic de drogue se fait aux yeux de tous et on a peur que des grands utilisent des plus petits".

Réunion publique ouverte à tous à 19H à la maison de quartier Olympe de Gouges aux Provinces à Cherbourg