PHOTOS - À Cherbourg, les armes des policiers sont protégées par un simple cadenas

L'Union des policiers nationaux et indépendants veut dénoncer les conditions de travail des policiers en France en recueillant des photos de commissariats.Deux clichés pris dans le commissariat de Cherbourg montrent des armoires où sont stockées des armes, protégées par un simple cadenas.

En une semaine, l'Union des policiers et nationaux indépendants (UPNI) a recueilli une centaine de photos dans le cadre d'un concours lancé pour dénoncer les conditions de travail des policiers en France. Parmi ces images, deux proviennent du commissariat de Cherbourg. Les deux photos de source anonyme montrent en gros plan deux armoires style vestiaires de couleur beige où précise-t-on sont rangées les armes des policiers. Ce qui frappe c'est que ces deux armoires sont seulement fermées par un petit cadenas avec en plus pour l'une d'entre elle une fine chaîne en métal.

Manque de sécurité ?

Clairement, le ou les policiers qui ont envoyé ces clichés à l'association de l'UPNI voulaient montrer le manque de sécurité à l'intérieur des locaux du commissariat de Cherbourg. Ces photos irritent la hiérarchie qui cherche à en connaître les auteurs. Contacté, le commissariat n'a pas souhaité réagir. Pas de témoignages non plus de policiers qui préfèrent en rester là et couper court à la conversation. D'autres précisent qu'un cadenas c'est je cite "un cadenas et qu'il n'y a pas de quoi en faire tout un plat" estimant qu'il y a pire ailleurs : toilettes qui débordent, voitures obsolètes ou vitres rafistolées chez leurs collègues d'autres commissariats de France. Dans la Manche pour l'instant seulement deux photos sont parvenues à l'Union des policiers nationaux et indépendants. Pas de nom, pas de commentaire... Au poids des mots, les policiers ont donc préféré le choc des photos.

Les policiers ont jusqu'au 10 septembre pour faire parvenir leurs photos à l'UPNI. Un album sera publié le 16 septembre à l'occasion de la manifestation nationale du mouvement.