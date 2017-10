Cherbourg : on ne choisit pas toujours ses voisins!

En plein coeur de Cherbourg, les habitants d'un immeuble HLM vivent un calvaire depuis l'emménagement d'un nouveau locataire. Les pétitions réclamant son départ se multiplient depuis quelques mois.

La vie des habitants de ce HLM du quartier Divette à Cherbourg-Octeville a changé depuis un an. Depuis l'entrée dans les lieux d'un nouveau locataire et de ses invités aussi réguliers que peu respectueux des lieux. Les habitants rencontrés, et qui pour beaucoup refusent de prendre la parole par peur de représailles, décrivent des bagarres, des hurlements et des portes qui claquent tout ça en pleine nuit. Des objets et des bouteilles sont lancées par la fenêtre. A cela s'ajoute de nombreuses dégradations : la porte du logement est brûlée, cassée. Il y a des tâches de sang sur les murs et des odeurs nauséabondes en provenance de l'appartement.

Bientôt une décision de justice

Les descentes de police sont fréquentes, suite aux appels des habitants exaspérés. Des locataires qui ont déjà signé des dizaines de pétitions réclamant le départ de leur voisin indélicat. Saisi du problème, l'office HLM Presqu'île Habitat a entamé une procédure judiciaire. Daniel Lereculey, son président, est conscient du problème et de l'énervement des locataires dont il salue la patience. Une patience qui risque d'être mise à rude épreuve puisque si l'affaire va passer devant le tribunal de Cherbourg le 9 novembre prochain, la décision qui suivra interviendra alors que nous serons entrés dans la période de la trêve hivernale des expulsions? Celle-ci court jusqu'en mars prochain.