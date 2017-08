Cherbourg : série de cambriolages inédits dans l'agglomération

Depuis le début de l'été, le commissariat de police de Cherbourg-en-Cotentin fait face à une recrudescence de vols dans des pavillons. Le mode opératoire est toujours le même.

"Depuis une dizaine de jours, on compte un cambriolage presque tous les jours". Au commissariat de Cherbourg, le commandant Ledannois tire la sonnette d'alarme. Habituellement à Cherbourg, on constate essentiellement des vols de voisinage. Du matériel audio et vidéo dérobé par des voisins indélicats. Mais depuis le début de l'été, plusieurs pavillons ont été visités méticuleusement par des individus malveillants. Des maisons situées à Querqueville, Equeurdreville, Octeville, ou encore, depuis quelques jours, dans le sud-Est de Tourlaville. Le ou les auteurs des faits s'introduisent dans les maisons à l'aide d'outils leur permettant de crocheter les serrures des portes, des fenêtres ou des vérandas. Une fois à l'intérieur, ils prennent tout leur temps.

Des cambrioleurs très prudents

"Ils sont méticuleux et fouillent toute la maison à la recherche de bijoux, d'argent ou de sacs de valeur", souligne le commandant Ledannois. Et pour cela, ils n'hésitent pas à mettre les maisons sans dessus dessous. Pour l'heure, les enquêteurs qui agissent sous l'autorité du parquet n'ont aucune piste précise. Le ou les auteurs des faits font preuve de la plus grande prudence et ne laissent aucune trace derrière eux.

Appeler le 17 pour tout comportement suspect

Alors que depuis le début de l'été, les vols à la roulotte sont également en augmentation dans l'agglomération, notamment sur les parkings des sites fréquentés en été (parking du port chantereyne, plage de Querqueville...), le commissariat appelle les habitants à la plus grande vigilance, à bien fermer leurs portes et leurs fenêtres en leur absence. Il incite également les Cherbourgeois qui s'apprêtent à partir en vacances à se présenter au commissariat pour s'inscrire à l'opération tranquillité vacances. Cette année, seuls 37 propriétaires ont fait appel à ce service qui permet une surveillance accrue des logements. "Il est important que les habitants s'approprient la sécurisation de leurs quartiers en nous informant de tout comportement suspect". Enfin, il ne faut pas faire comme cet habitant de l'agglomération, cambriolé durant ses vacances alors que sa maison est équipée d'une alarme: il avait juste oublié de la brancher avant de partir.