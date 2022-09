Cherbourg : Un conducteur de trottinette gravement blessé dans un accident avec une voiture

L'accident s'est produit rue Jean Moulin, à Cherbourg-en-Cotentin. Une trottinette et une voiture sont entrés en collision peu après 7h ce samedi matin. Le conducteur de l'engin deux-roues, un homme de 35 ans, est gravement blessé. Il a été transporté à l'hôpital de Cherbourg.

Deux jours plus tôt, jeudi 15 septembre, la police municipale de Cherbourg et la police nationale effectuaient des contrôles routiers de trottinettes et alertaient sur l'augmentation du nombre d'accidents. Entre le 1er janvier et le 31 août 2021, les forces de l'ordre avaient relevé 4 accidents de ce type dans toute la Manche, sur la même période en 2022 il y en a eu 14.