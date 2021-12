Cherbourg : un enfant de 12 ans blessé dans un accident de voiture boulevard de la Saline

L'accident a eu lieu vers 17h40 sur le boulevard de la Saline à Cherbourg ce dimanche 19 décembre. Trois voitures et six personnes étaient impliquées. La circulation sur une voie a dû être fermée. Les sapeurs-pompiers de Cherbourg et Tourlaville sont intervenus sur place. L'accident n'a fait qu'une seule victime, un garçon de 12 ans qui a été transporté au centre hospitalier de Cherbourg. Les cinq autres personnes impliquées sont indemnes.