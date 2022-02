Cherbourg : un feu de poubelle se propage à un immeuble

Un feu de détritus rue Pierre de Coubertin à Cherbourg-en-Cotentin a touché un immeuble dans la nuit de mardi à mercredi. L'incendie s'est propagé par l'isolant de la façade jusqu'à la chambre d'un appartement. L'occupant est indemne et sera relogé.

Plus tard dans la nuit, les pompiers sont revenus sur place pour un nouveau départ de feu. L'isolant extérieur de la façade a été retiré jusqu'au troisième étage. On ne connait pas pour l'instant les causes de cet incendie.