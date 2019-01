Un Gilet Jaune cherbourgeois en garde à vue ce vendredi

Cherbourg, France

La police enquête sur de potentielles exactions qui se sont déroulées depuis le mois de décembre lors de manifestations de gilets jaunes à Cherbourg. C'est dans ce cadre que des agents se sont rendus ce vendredi matin (d'après les informations des gilets jaunes), au domicile de l'un d'eux, recherché pour "dégradation de domaine public". L'homme était alors absent, mais il s'est présenté au commissariat de Cherbourg lorsqu'il a su qu'il était recherché, vers midi. Il a ensuite été transféré au commissariat de Saint-Lô.

Une dizaine de gilets jaunes ont font le pied de grue à l'extérieur du commissariat de Chebourg pendant quelques heures à la fois pour montrer leur soutien et pour récolter des informations. Pour certains de ces gilets jaunes, cette garde-à-vue aujourd'hui n'est pas tout à fait un hasard, puisqu'ils doivent justement se réunir ce samedi devant la gare maritime. Et que l'homme en garde-à-vue tient un rôle important dans l'organisation de cette mobilisation. D'après l'un d'eux "on sent bien la volonté de ne pas l'avoir dans la rue" ce samedi pour l'acte 10.