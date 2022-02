Cherbourg : un homme tombe en scooter dans le port, un témoin saute pour le secourir

Un homme de 40 ans tombe à l'eau avec son scooter, un témoin de 36 ans présent sur place saute pour le secourir. Les faits se sont déroulés ce dimanche 6 février dans le port de Cherbourg-en-Cotentin, peu avant 8h30, précisément au niveau du bassin du commerce.

Les sapeurs-pompiers ont été appelés pour secourir les deux hommes. Le premier a été repéché inconscient par les secours et le second en état d'hypothermie. Ils ont tous les deux été pris en charge par les pompiers et le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). On ne connait pas encore les circonstances de l'accident.

L'opération était encore en cours en milieu de matinée.