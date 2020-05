Cherbourg : un incendie dans un local de stockage du port Chantereyne

Une vingtaine de pompiers et de marins-pompiers sont intervenus dans le port Chantereyne à Cherbourg ce vendredi 8 mai vers 17h. Ils étaient mobilisés pour un incendie dans un local de stockage de 25 m².

Grâce à une lance à eau et une lance à mousse, le feu a été rapidement éteint et la propagation à une bouteille de gaz et un conteneur à poubelle a été évitée.