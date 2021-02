Cherbourg : un incendie de cinq voitures comme cette semaine "c'est très exceptionnel"

Cinq voitures et un scooter ont été incendiés sur le parking de la gare de Cherbourg-en-Cotentin, dans la nuit de mercredi à jeudi. La brigade anti-criminalité (BAC) a arrêté deux jeunes hommes sur le vif. Un acte inhabituel sur la commune, précise la mairie.

Les deux véhicules quasiment détruits ont été évacués vendredi midi, par une dépanneuse. Cinq voitures et un scooter ont pris feu jeudi vers trois heures du matin, sur le parking devant la gare de Cherbourg-en-Cotentin. Une équipe de la brigade anti-criminalité (BAC) a surpris deux jeunes hommes en action. Ils ont été placés en garde à vue. Les manchois, voulaient en fait détruire le deux roues, qui aurait été volé, mais le feu s'est propagé.

Une baisse de 23% de la délinquance

Ce vendredi, les places étaient encore noircies et l'odeur de plastique brûlée restait dans les narines. "On ne va pas en faire un fromage", soupire un chauffeur de taxi, qui attend ses clients devant l'entrée. "J'ai travaillé dans d'autres villes, ici c'est plus que calme". Un avis partagé par Pierre François Le jeune, adjoint au maire en charge de la sécurité à Cherbourg-en-Cotentin. "Un incendie de ce type, c'est très exceptionnel. Je rappelle que les chiffres 2020 de la délinquance, que le préfet à présenté cette semaine, montrent une baisse de 23%."

Trois des voitures touchées ont été légèrement endommagées par la chaleur des flammes. © Radio France - Raphaël Aubry

A noter que le weekend dernier à Tourlaville trois autres voitures ont pris feu sur un parking, rue Jean-François Millet. Cette fois à cause d'un bidon d'huile, resté dans un coffre.

Il n'y a aucun risque particulier de se garer au niveau de la gare

L'adjoint au maire de Cherbourg en Cotentin veut rassurer les usagers du train : "Il n'y a aucun risque particulier de se garer au niveau de la gare. La police municipale et nationale veillent, jour et nuit. Bien évidement, il y a toujours des comportements individuels qui posent question, mais la ville est sûr", continue-t-il.

Quant à l'incendie de jeudi matin, l'enquête est toujours en cours. Les deux jeunes sont libres et devraient être prochainement convoqués par la justice.