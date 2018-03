Action coup de poing d’un infirmier libéral cherbourgeois ce mardi après-midi. Il s’est enchaîné (sans violence) dans les locaux de la CPAM de Cherbourg. L’homme dénonce un contrôle de l’organisme qui lui réclame plus de 15.000 € de remboursements pour, selon lui, un simple problème de nomenclature. France Bleu a joint cet infirmier pendant son action :

Par exemple votre maman est souffrante. Le médecin va demander une toilette et des soins qui vont avec par un infirmier à domicile. Il fait une ordonnance de « toilette », mais la Sécu dit « ah mais non dans votre nomenclature ce n’est pas toilette, l’ordonnance est mal libellée. » On vous laisse faire les soins, mais deux ans après on vous dit ce n’était pas la bonne nomenclature, on n’aurait donc pas dû vous le payer. Moi je devrais rendre aujourd'hui 15.500 euros pour des soins qui ont pourtant été effectués»