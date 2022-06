Cherbourg : un jardin créé au milieu de la cour d'une école pour sensibiliser les enfants à l'environnement

Il y a désormais un jardin de roses, de pensées, de lavande au milieu de la cour, toute en bitume, de l'école Gibert-Zola à Cherbourg. C'était une demande des enseignants auprès de la mairie. Inauguré le 3 juin, il est en place, bien fleuri et bien entretenu depuis un an par les écoliers. Cela s'inscrit dans un projet qui s'appelle "Planète Manche" du Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE).

L'objectif de ce projet, et donc de ce jardin, c'est de sensibiliser les plus petits au respect de l'environnement. C'est la petite Ila qui nous présente le jardin et elle est très fière de ses plantations. "Il y a des tulipes, du romarin et on a aussi trouvé quelques bêtes comme des coccinelles. On a vraiment aimé ce jardin parce qu'il nous apprend l'environnement, qu'il ne faut pas écraser les fleurs parce qu'elles sont vraiment parfaites", explique la petite fille.

Les enfants ont aussi pu visiter des jardins de la ville pour découvrir la nature grâce à leurs cinq sens. © Radio France - Aurore Richard

Ila nous montre aussi le jardin des cinq sens. C'est une idée de Claire Perrin, éducatrice environnement au CPIE du Cotentin. "Le fait de toucher, de sentir, de ressentir, de se poser dans un endroit calme avec la végétation autour de soi, c'est aussi une connexion à la nature", estime-t-elle.

Quand une école est complètement bitumée, les enfants sont déconnectés de la nature

Elle a créé, avec les enseignants, un vrai projet autour de l'écologie. Les enfants ont même appris des chansons sur le sujet et pour continuer à protéger la planète, ils ont d'ailleurs une petite demande. "Nous n'avons plus d'argent pour acheter d'autres plantes, s'il-vous-plaît Monsieur Le Maire, aidez-nous encore", ont-ils dit en chœur lors de l'inauguration.

Le maire de Cherbourg-en-Cotentin a déjà dit oui. La municipalité va aussi créer à la rentrée prochaine des cours végétalisées dans les écoles de la Polle, et de Kergomard à Equeurdreville.