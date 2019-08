Cherbourg : une enquête ouverte pour agressions sexuelles chez les Scouts et Guides de France

Cinq jeunes hommes, anciens membres de la section de Cherbourg, ont porté plainte pour agressions sexuelles et tentative de viol. Les faits se seraient déroulés il y a quelques années. C'est un ancien responsable de la section qui est soupçonné.

Cherbourg, France

Cet homme a quitté le mouvement des Scouts et Guides de France en 2017. Il est soupçonné d'agressions sexuelles et de tentatives de viol sur cinq garçons âgés de 14 à 17 ans. Les faits sont récents, ils se sont déroulés dans le cadre des activités du groupe il y a quatre ou cinq ans.

Un de ces jeunes s'est confié à un ami au mois de février. Ce dernier, en service civique au sein du mouvement, a prévenu ses responsables. Une main courante a été déposée à Cherbourg, une autre à Paris. Les Scouts et Guides de France ont ensuite recueilli les témoignages et accompagné les victimes pour déposer plainte. Le parquet de Coutances a donc ouvert une enquête et le mouvement s'est porté partie civile.

Pour le chargé de communication des scouts et guides de France, François Mandil, il est surtout "important que cette affaire soit connue". Cela permet de faire savoir à d'éventuelles autres victimes qu'elles seront entendues et prises au sérieux.