Cherbourg : une mère et sa fille retrouvées mortes à leur domicile

Les corps sans vie de deux femmes, une mère et sa fille, ont été retrouvés mardi soir dans une maison de la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville à Cherbourg-en-Cotentin. On ne connait pas encore les causes de la mort.

Les décès pourraient remonter à plusieurs jours

Le procureur de la République de Cherbourg s’est rendu sur place mardi soir, tout comme une équipe de la police scientifique. Selon les premières constatations, les décès pourraient remonter à plusieurs jours.