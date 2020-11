Cheval mutilé à Vacquières : "Tout le village est retourné"

Vacquières, une commune située au nord-est de l'Hérault, est secouée par les atrocités infligées au cheval d'habitants du village. Ce mercredi 18 novembre 2020, les propriétaires de l'animal l'ont retrouvé mort et mutilé. La bête était émasculée. L'un de ses yeux était arraché. L'Hérault est désormais touché par ces actes qui frappent toute la France depuis l'été dernier.

La sidération règne dans ce village de 600 habitants dont certains sont propriétaires de chevaux. "On parlait parfois de ces cas de mutilations, qui se produisaient ailleurs en France, souffle Isabelle Cavalier, vigneronne à Vacquières. On se disait qu'il fallait faire attention et les surveiller. Mais se dire que c'est arrivé ici..." Depuis son entreprise, l'Héraultaise de 58 ans a une vue imprenable sur le champ dans lequel s'est déroulé l'agression.

Tout le village est retourné par la mort de ce cheval. Il a dû tellement souffrir, c'est inhumain de faire ça à un animal - Isabelle Cavalier, vigneronne à Vacquières.

D'après les premiers éléments d'enquête, les faits se seraient déroulés dans la nuit du mardi au mercredi 18 novembre. L'animal aurait été tué avant d'être mutilé. L'oeil et l'appareil génital, qui n'ont pas été retrouvés par les forces de l'ordre, ont été prélevés de manière chirurgicale. Le cheval était en liberté dans un champ, avec quatre autres équidés. "C'était le plus vieux du groupe, indique Jean-Baptiste Panchau, maire de Vacquières. Surtout, c'était le plus sociable. Il était souvent au village. Les enfants venaient le caresser et lui faire des tresses."

Ce drame inquiète les habitants. "Ça laisse supposer qu'il y a, dans le village, quelqu'un ou quelque chose qui tue, s'alarme Loïc, installé à Vacquières depuis trois ans. On croise un voisin, on ne sait pas si c'est lui." Loïc et sa compagne ont des chats, des chiens, des octodons (rongeur du Chili) et des lapins. "On s'inquiétait déjà pour nos animaux entre les vols, la circulation et les disparitions bizarres, acquiesce Elodie. Ce n'est pas rassurant."

On essaye de mettre nos chevaux en sécurité, mais forcément, on n'est pas H 24 avec eux - Anaïs, propriétaire de chevaux.

Les autorités conseillent aux propriétaires de chevaux des alentours de rapprocher leurs bêtes des habitations. "Même si on les surveille toutes les heures, on sait très bien que ça peut arriver entre deux, lâche Floriane, propriétaire de chevaux. On se sent impuissant." Les gendarmes vont renforcer leurs rondes dans le secteur.

L'enquête se poursuit. Le cheval va être autopsié. Le service vétérinaire de la gendarmerie travaille sur ce drame.

