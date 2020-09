Chevaux mutilés : un animal blessé à Beaufay, premier cas en Sarthe

La Sarthe touchée à son tour par une affaire de cheval mutilé. L'un d'entre eux a été retrouvé blessé dans son pré à Beaufay, dans la nuit de mardi à mercredi. Les gendarmes sont intervenus sur place et une enquête est ouverte.

Un premier cas de cheval mutilé en Sarthe. A Beaufay, au nord du Mans, un animal a été retrouvé blessé dans son pré. La mairie s'est rendue sur place avec les gendarmes et une enquête est en cours. Le cheval "aurait subi une agression, heureusement sans trop de gravité", précise la commune dans un post Facebook, qui appelle les habitants à garder leur sang-froid. "Ne tombons pas dans la psychose et laissons faire les enquêteurs et la justice, mais il convient d'être vigilant ensemble !", ajoute-t-elle.

Des agressions qui se multiplient

Depuis cet été, les affaires de chevaux mutilés se multiplient un peu partout en France. Au total, 153 enquêtes ont été ouvertes selon le ministère de l'Intérieur.