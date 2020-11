Cheval tué à Laval-Saint-Roman : le chasseur a-t-il vraiment visé.. un chevreuil ?

Il aurait indiqué aux gendarmes avoir visé un chevreuil. Sa balle se serait perdue, et aurait touché la jument. Cet homme s'est expliqué devant les gendarmes de Pont-St-Esprit après la mort d'un cheval dimanche, à Laval-Saint-Roman, près de Pont-Saint-Esprit (Gard). Paula Loïs, la présidente de l'Association C.H.E.V.AL (refuge, un des plus grands refuges pour équidés d'Europe), près d'Alès, va déposer plainte ce mercredi pour maltraitance. Mais surtout, les propriétaires de l'animal ne croient pas une seconde en cette théorie. ils ont par ailleurs lancé une pétition sur Internet.

Une expertise balistique a eu lieu ce mardi matin, sur le corps du cheval, d'après le propriétaire de la jument tuée. "Il aurait tiré un chevreuil, et la jument était derrière. C'est sa version. Sauf que d'après le vétérinaire, ça ne correspond pas", assène Julien, le propriétaire de l'animal. Il a d'ailleurs "passé la nuit près du cadavre de la jument, de peur qu'ils (les chasseurs) viennent découper la tête pour emporter les preuves".

D'après nos informations, au moins une trentaine de chasseurs doivent être entendus au total.

Julien espère que toute la lumière sera faite."J'ai peur d'un gros silence, et que personne ne sache vraiment. (...) Mon fils de six ans a répété toute la journée "les chasseurs ont tué Jasmine", et la nuit dernière il ne dormait pas, il pensait qu'ils allaient venir le tuer. Il les a entendus dire à mon compagne : _si tu portes plainte, on va te flinguer toi et tes gamin_s"