Chevanceaux : circulation coupée sur la nationale 10 après un accident entre trois camions

Chevanceaux, France

Un accident entre trois camions s'est produit ce mardi, vers 14h, sur la nationale 10, vers Chevanceaux. La route est totalement coupée sur une dizaine de kilomètres, dans le sens Bordeaux-Angoulême, entre Berdenac et Chevanceaux.

Une personne a été gravement blessée, deux autre ont été touchées plus légèrement. Les secours se trouvent toujours sur place cet après-midi. On en sait pas plus pour le moment sur les circonstances exactes de l'accident.