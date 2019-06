Chevaux maltraités : 2 ème volet de l'affaire Marcotte à Vesoul, le harcèlement qui a conduit au suicide l'apprentie

Vesoul, France

Des photos de poulains squelettiques postées sur Facebook, la jeune apprentie de 16 ans ne pouvait plus garder pour elle les mauvais traitements sur chevaux, elle a utilisé les réseaux sociaux pour alerter. Aurélia Beauchet était apprentie chez Coralie Marcotte éleveuse de chevaux en Haute-Saône à Gézier-et-Fontenelay, elle s'est suicidée en août 2016.

Le 8 février 2018, Coralie Marcotte a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis pour maltraitance animale

Volet numéro 1 : les chevaux

Fin janvier 2017, les services vétérinaires interviennent sur l'élevage. Coralie Marcotte âgée à l'époque de 35 ans fait de l'élevage de chevaux, mais aussi pension. Les propriétaires n'avaient aucune idée des conditions dans lesquelles étaient traités les chevaux qu'ils avaient confié à l'éleveuse. Certains avaient des blessures de coups de fourche sur les flancs. 41 chevaux sont saisis et placés notamment à la fondation Brigitte Bardot.

Ce dossier est maculé de flou, dans son jugement du 11 janvier 2018 le tribunal de Vesoul parle de 95 équidés recensés. La saisie porte sur 41 chevaux, 54 chevaux se sont donc volatilisés et personne ne s'en inquiète, à part les propriétaires pour certains d'étalons ou pur sangs Arabes qui se battent depuis des années pour récupérer leur cheval présenté comme inexistant.

Volet numéro 2 : le harcèlement moral

Aurélia c'est le prénom de cette jeune fille de 16 ans. Comme elle dénonce les mauvais traitements, Coralie Marcotte lui mène la vie dure et un soir la prend par le cou violemment. L'adolescente appelle une camarade de classe pour dire qu'elle se sent en danger. Sa responsable de stage la met à la porte de nuit alors qu'il neige et qu'elle est mineure. Aurélia porte plainte le 10 mars 2016 et dit aux gendarmes"j'ai très peur de cette dame et je ne veux plus retourner chez elle" en fait-elle fait des cauchemars. Aurélia est convoquée à la gendarmerie de Marnay le 1er avril, la jeune fille est mise sur le grill et fait une tentative de suicide 4 jours plus tard. Le calvaire se poursuit, en août 2016 Aurélia se suicide. La jeune fille était passée à l'acte car personne ne la prenait au sérieux.

Supplément d'information

L'avocat de la famille, maître Jean-Lou Levi du barreau de Montauban, qui aurait préféré une qualification d'homicide involontaire au lieu de harcèlement moral, va faire une demande de report et de supplément d'information. Il s'agit des confidences que la jeune fille avait faites à une camarade du centre d'apprentissage avant de se suicider, elle se serait également confiée à une infirmière à l'hôpital de Vesoul lors de sa première tentative de suicide.