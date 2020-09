Chevaux mutilés : 153 enquêtes ouvertes en France, annonce Gérald Darmanin

"Nous sommes extrêmement choqués par ces actes ignobles" : ce sont les mots de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, en déplacement avec son confrère de l'Agriculture, Julien Denormandie, dans l'Oise, chez une éleveuse. Les membres du gouvernement ont également assisté à une réunion avec des propriétaires dont les chevaux ont été victimes de mutilations. D'après les chiffres du gouvernement, 153 enquêtes sont ouvertes en France pour des sévices sur des équidés, "dans plus de la moitié des départements".

Gérald Darmanin a précisé qu'une trentaine de faits étaient "particulièrement graves", des faits "qui ont entraîné la mort de chevaux ou des blessures extrêmement violentes". Le ministre a appelé les Français à se mobiliser, notamment ceux qui vivent dans le monde rural, "pour signaler tous les faits qui permettent d'arrêter les personnes qui commettent ces faits extrêmement graves".

"Nous sommes ici mobilisés pour faire en sorte que cette crainte puisse disparaître le plus rapidement possible, que cette cruauté puisse cesser le plus rapidement possible et que in fine justice soit faite", a assuré pour sa part le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie.

Les éleveurs ne doivent "pas se faire justice eux-mêmes"

Gérald Darmanin a également appelé les propriétaires de chevaux à ne pas "se faire justice eux-mêmes". "Le drame dans le drame serait une personne prise par la peur qui ait envie de se venger", a ajouté le ministre.

En revanche, Gérald Darmanin n'a pas donné plus d'éléments sur l'homme interpellé ce lundi dans le Haut-Rhin, suspecté d'avoir attaqué des chevaux dans l'Yonne.