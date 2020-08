"C'était un massacre" : la propriétaire des chevaux mutilés à Bannalec témoigne

"Quand on a ouvert le hangar, on s'est rendu compte que c'était un massacre", raconte la propriétaire des deux chevaux mutilés dans la nuit de jeudi à vendredi à Bannalec (Finistère). Les portes du hangar ont été forcées et les parpaings qui le gardaient ont été déplacés. À l'intérieur, les deux chevaux, une jument et un hongre, ont les pattes attachées par des fils de clôture électrique.

Les chevaux ont été retrouvés les pattes liées par du fil de clôture électrique © Radio France - Roméo van Mastrigt

à lire aussi Deux chevaux mutilés à Bannalec, premiers cas recensés dans le Finistère

Un crochet d'ardoise au dessus de l'oeil

Le mâle a des blessures superficielles, surtout au niveau des pattes. Il souffre de trois tendinites, il boite et se déplace avec difficulté. La jument, elle, a été retrouvée avec un crochet d'ardoise plantée au dessus de l’œil. "Les agresseurs ont du s'y reprendre à plusieurs fois car elle avait un trou béant, juste au-dessus de l’œil, avec un morceau d'os arraché", explique la propriétaire. La jument a également eu les nasaux déplacés à cause d'une blessure au tord-nez.

Nénette, la jument, a les nasaux déplacés à cause d'une blessure au tord-nez © Radio France - Roméo van Mastrigt

"On ne sait pas de quoi demain sera fait"

"On est dans l'angoisse, on ne sait pas comment réagir", souffle la propriétaire. "Nous avons encore nos chevaux, ils sont en vie. Certains ne les ont plus avec eux, donc on peut s'estimer heureux. Mais on ne sait pas de quoi demain sera fait", s'inquiète-t-elle. Le pronostic vital de la jument n'est pas engagé, mais ses blessures pourraient très probablement s'infecter et empirer son état de santé.