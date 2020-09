Chevaux mutilés : dans l'Indre, les signalements se multiplient, les éleveurs "fatigués et énervés"

Il est 20h30, ce dimanche. Michel vient de rentrer chez lui, autour de Chaillac, dans l'unique maison au bout d'une allée. Il aperçoit alors une voiture s'engager sur le chemin, à 100 mètres de là. "J'ai juste eu le temps de voir que c'était un 4x4 blanc, avec un hard-top (un coffre qui ferme la benne des pick-ups). J'ai chronométré 20 secondes, pour aller chercher mes clés de voiture, monter dedans, arriver au bout du chemin. Je n'ai pas réussi à rattraper le véhicule. Pour moi, ce n'est pas normal. Ça veut dire que le gars a roulé vite, et la route est dangereuse, étroite, pleine de petits virages, de gravillons... On ne roule pas à plus de 50-60 km/h, normalement."

"Évidemment, quand j'appelle les gendarmes, ce n'est pas une bonne info"

Avant tout, le propriétaire de chevaux appelle ses rares voisins, "pour savoir s'ils étaient passés. Mais personne n'était passé." Il appelle alors les gendarmes, histoire de signaler les faits, sans en attendre davantage. N'ayant pas vu la plaque ni le conducteur, il sait que son témoignage n'a pas beaucoup de valeur. "J'ai pu me tromper, peut-être que ce n'était rien. Mais c'est ça qui est compliqué ! Je n'ai même pas la marque du véhicule, encore moins le nombre de personnes à l'intérieur... Avec ça, on ne va pas loin. Donc évidemment, quand j'appelle les gendarmes, pour eux ce n'est pas une bonne info."

Alors dimanche soir, Michel finit par passer la nuit dans un camion, près de ses chevaux. Il monte la garde. Et faute de mieux, il s'organise avec les autres éleveurs du coin : "La gendarmerie n'a pas les moyens de surveiller chaque secteur, donc on est livré un peu à nous-même. On communique par téléphone, par Facebook, nos véhicules sont identifiés avec un signe particulier." Mais ces derniers temps, personne n'est tranquille. D'autant que le secteur n'est qu'à une trentaine de kilomètres d'Arnac-la-Poste, en Haute-Vienne, là où une jument a été retrouvée morte et horriblement mutilée la semaine dernière.

Michel montre le chemin où il a aperçu la voiture suspecte, dimanche soir vers 20h30 © Radio France - Lisa Guyenne

"J'ai peur qu'il y ait un drame, parce que certains sont armés"

Alors vu la localisation, on s'inquiète un peu plus qu'ailleurs. "On fait des rondes, on dort dans notre voiture... C'est une période très compliquée", confie Anouk, une autre propriétaire du secteur, que Michel a mise au courant juste après avoir aperçu cette voiture suspecte. De même pour Lionel, qui se sent un peu démuni : "En définitive, on ne sait pas quoi faire : mettre les chevaux dans un endroit éloigné ? Les agresseurs vont être tranquilles... Les mettre dans un lieu de passage ? Ils seront à la vue de tout le monde... La solution miracle, on ne l'a pas."

Et l'autre problème, c'est qu'entre les rumeurs propagées sur Facebook et les vraies agressions, tout le monde devient fébrile. "Il faut essayer de rester cartésien et ne pas céder aux rumeurs", supplie Anouk. "On est tous très inquiets, mais moi j'ai très peur qu'il y ait un drame, parce que certains sont armés. Ils peuvent entendre du bruit, tirer sur n'importe quoi..." Autour de Chaillac, les propriétaires essaient de se recenser et de tous se serrer les coudes, tout en travaillant en collaboration avec la gendarmerie et les mairies. Chacun sait qu'il faut tout faire pour rester calme et ne pas céder à la violence... Mais c'est plus facile à dire qu'à faire.

"Quand je vais voir mes chevaux, je n'y vais pas les mains dans les poches"

"Tant que l'affaire n'est pas réglée, si je surprends quelqu'un en train d'attaquer mes chevaux, je ne vais pas laisser faire", affirme sans détour Michel. "Si je me sens menacé, je me défendrai. J'essaierai de répliquer à hauteur de l'agression." Même chose pour Lionel. "Quand je vais voir mes chevaux, je n'y vais pas les mains dans les poches. Et si je vois quelque chose, je ne sais pas où ça peut aller. Entre la peur, et ce qui est fait à nos chevaux, oui, ça peut nous faire réagir. Violemment, même."

Aucun d'eux ne cautionne pourtant la violence, mais ils voient cela comme une fatalité. "Avec tout ce qu'il se passe, les gens sont fatigués, énervés... Et tout le monde n'est pas très fin", déplore Lionel. "Si on voit les agresseurs agir, il y a deux options : soit on ne descend pas du véhicule et on laisse faire, soit on intervient très vite et on prend des risques. Ça, c'est clair. Chacun prend ses responsabilités." Fin août en Bretagne, des éleveurs ont arrêté par erreur deux femmes qui rentraient du travail, les confondant avec des suspects. Les femmes ont porté plainte. Les autorités, évidemment, incitent à ne surtout pas se faire justice soi-même, mais plutôt à appeler immédiatement les gendarmes et à noter le plus de renseignements possibles.

"Maintenant, c'est l'affaire de tous"

"Ce qu'il faut, c'est que tous les riverains, les agriculteurs, les éleveurs, soient vigilants et attentifs à tout véhicule qu'on ne connaît pas. C'est l'affaire de tous, maintenant", conclut Lionel. En Berry, deux enquêtes sont pour l'heure ouvertes pour des mutilations : l'une sur un cheval près de Châtillon-sur-Indre, l'autre sur un mulet à Vierzon. Au total, plus d'une trentaine d'agressions - mortelles ou non - ont été recensées ces derniers mois en France. Lundi soir, un homme a été arrêté et placé en garde-à-vue dans le Haut-Rhin, mais rien n'indique qu'il s'agisse bien de l'un des agresseurs.