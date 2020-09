Chevaux mutilés : dans les Landes, Gérald Darmanin affirme qu'il s'agit d'un phénomène mondial

Le Premier ministre Jean Castex et plusieurs ministres ont assisté ce mardi aux journées parlementaires du Modem, à Sanguinet (Landes). Gérald Darmanin, le ministre de l'intérieur, était présent mais aussi Eric Dupont-Moretti, celui de la justice, Jacqueline Gourault, ministre des territoires, Marc Fesneau, ministre des relations avec le Parlement ou encore la Landaise Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la mémoire ainsi que François Bayrou, tout nouveau haut-commissaire au plan.

Lors d'un échange avec les parlementaires, Gérald Darmanin est revenu sur les cas de mutilations de chevaux, signalés ces derniers mois dans plusieurs départements français. Le ministre a affirmé que des actes de ce type avaient été observés dans plusieurs autres pays européens mais aussi aux Etats-Unis. "C'est un mouvement international. En Grande-Bretagne, en Belgique, aux Etats-Unis, il y a eu des phénomènes similaires, et très récemment en Allemagne" a déclaré Gérald Darmanin précisant que, en France, "les modes opératoires sont extrêmement divers."

"Les motivations sont extrêmement floues voire absolument incompréhensibles. Il n'y a pas de revendication. Nous sommes en train de regarder sur le dark web : est ce que c'est du satanisme, une dérive sectaire, du mimétisme ?" s'est interrogé Gérald Darmanin.

Au total 153 enquêtes ont été ouvertes en France dans plus de la moitié des départements. Un suspect, interpellé lundi dans le Haut-Rhin a été mis hors de cause et libéré, avait annoncé plus tôt dans la journée le parquet de Sens.