Chevaux mutilés : l'inquiétude grandit aussi en Indre-et-Loire

L'inquiétude monte pour les propriétaires de chevaux en Indre-et-Loire. Face à la multiplication d'actes de cruauté envers des équidés, les centre équestres, les pensions et les écuries craignent pour la sécurité de leurs animaux.

Moselle, Vendée, Loiret, Aisne, Somme, Seine-Maritime, Essonne, Puy-de-Dôme ou encore Deux-Sèvres, les cas de chevaux retrouvés morts et mutilés sont de plus en plus nombreux ces derniers mois. L'Indre-et-Loire est pour l'instant épargnée mais cela n'empêche pas plusieurs propriétaires d'être inquiets.

Le comité régional d'équitation Centre-Val-de-Loire demande plus de vigilance

Eric par exemple gère une écurie dans le département et, face à la hausse de la menace, a préféré témoigner avec un faux nom et en gardant le nom de son écurie anonyme. Il craint un challenge particulièrement cruel que se seraient lancés des internautes : "Je pense qu'ils voient des publications et se lancent dans des défis cruels. C'est de la torture pour les animaux".

"Une personne capable de faire ce genre de geste est capable de faire n'importe quoi. J'espère qu'ils seront vite arrêtés et sévèrement sanctionnés" poursuit-il.

De son côté, le comité régional d'équitation Centre-Val-de-Loire relaye l'information le plus possible et appelle tous les propriétaires à une extrême vigilance. Son président Pascal Deboudt : "Il faut absolument que tout le monde se mobilise afin de bien surveiller les prés. Dès qu'un voisin voit quelqu'un de suspect, il doit le signaler. On ne peut pas laisser faire ce genre d'actes barbares."

La Fédération Française d'Equitation propose de se porter partie civile

Pour soutenir les propriétaires, la Fédération Française d'Equitation a annoncé qu'elle se porterait partie civile aux côtés des personnes ayant déposé une plainte. "Notre détermination à lutter contre toute forme de maltraitance envers les équidés est totale, a indiqué le président de la FFE, Serge Lecomte. Nous souhaitons, en lien avec la Ligue française de protection du cheval, mobiliser l'ensemble des acteurs de la Filière cheval en France. J'en appelle à la vigilance de tous pour mettre fin au plus vite à ces atrocités."

Par précaution, la gendarmerie d'Indre-et-Loire a sensibilisé ses patrouilles à porter une attention particulière aux centres équestres et autres écuries.