Chevaux mutilés : en Mayenne, les ventes de caméras en hausse pour protéger les élevages

Les actes de mutilation contre les chevaux se multiplient depuis plusieurs semaines en France. Chez nous en Mayenne, deux agressions ont été officiellement constatées, l'une fin août à Colombier-du-Plessis, l'autre la semaine dernière à Soulgé-sur-Ouette.

Pour protéger les équidés, les éleveurs et les propriétaires investissent dans différents systèmes de surveillance comme le constate Jacky Lourdais, le gérant de l'armurerie Pêche et Nature à Ernée.

En quelques jours, une dizaine de clients se sont présentés chez lui pour s'équiper d'une caméra : "on vend régulièrement des caméras de chasse qui peuvent servir à surveiller les biens et les animaux en plus de la photographie animale nocturne. Dès le mardi de la rentrée, un premier client est venu en acheter une et puis ça s'est enchaîné tous les jours. On a eu beaucoup de demandes. On a vendu aussi des pistolets de défense. Les éleveurs ne sont pas sereins. Et puis, si la caméra capte une tentative de vol ou d'agression, c'est une très bonne preuve pour les enquêtes de gendarmerie".