Chevaux mutilés : enquête pour sévices graves ou actes de cruauté ouverte, cinq cas suspects dans le Loiret

"On serait possiblement sur cinq cas de mutilation de chevaux dans le Loiret en 2020, tous font l'objet d'une enquête de gendarmerie", indique Emmanuelle Bochenek-Puren, procureure de la République d'Orléans, interrogée ce mardi par France Bleu Orléans.

La procureure de la République précise que l'affaire est prise très au sérieux : l'ensemble de ces cas a été regroupé dans une même enquête, ouverte pour sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, et confiée à la bridage de recherches de la gendarmerie de Pithiviers.

Neuvy-en-Sullias, Bougy-lez-Neuville, St-Firmin-des-Bois

Emmanuelle Bochenek-Puren ne souhaite pas divulguer les lieux où ces cinq cas potentiels de mutilations de chevaux ont été recensés, mais selon nos informations, en plus de Neuvy-en-Sullias, en mars 2020 (un poney a tué été égorgé et vidé de son sang), des cas ont été relevés et font l'objet de l'enquête à Bougy-lez-Neuville (cela daterait du 2 septembre) et à Saint-Firmin-des-Bois, dans l'Est du département. Dans ces deux derniers cas, l'animal n'est pas mort mais a subi des blessures parfois graves.

Aucune interpellation n'a eu lieu, à ce stade. La gendarmerie du Loiret précise avoir reçu huit appels depuis l'été de la part de propriétaires de chevaux ou de centres équestres : à chaque fois, ils disaient avoir aperçu un ou des rôdeurs ou ressenti "quelque chose de bizarre ou inquiétant" et ont appelé aussitôt le 17. Cela a systématiquement déclenché une intervention de la gendarmerie pour vérifications sur place.

Ne pas se faire justice soi-même"

La gendarmerie rappelle que le bon réflexe est de contacter le 17, et évidemment pas de "tenter de se faire justice soi même". "Le lien avec le monde équin a été renforcé", indique la gendarmerie du Loiret, qui est en train de mener une campagne de recensement de tous les sites dans le département afin de diagnostiquer le niveau de sécurité de chaque écurie ou centre équestre.

En France, 153 enquêtes pour des mutilations de chevaux ont été ouvertes au total, a fait savoir le ministère de l'intérieur lundi.