Chevaux mutilés : "On est dans une cruauté gratuite", se désole le ministre de l'Agriculture

"Il y a une très forte mobilisation des services d'enquête, en particulier de la gendarmerie". Invité de France Bleu Nord ce mardi matin, Julien Denormandie a confirmé que 153 enquêtes étaient ouvertes dans la moitié des départements de France.

"Ce qui me marque le plus, confie le ministre de l'Agriculture, c'est ce sentiment de peur qui est en train de s'installer". Il constate qu'un mouvement de solidarité s'organise autour du monde du cheval avec notamment le soutien du gouvernement et les rondes organisées par la gendarmerie.

"Il ne faut pas rajouter un drame au drame"

Interrogé sur la tentation qu'auraient certains propriétaires de chevaux de faire justice eux-mêmes, Julien Denormandie est très clair vis-à-vis d'eux : "S'ils voient quoi que ce soit, s'ils entendent quoi que ce soit, il ne faut surtout pas agir soi même, il faut appeler le 17".

Les auteurs de ces sévices risquent des peines de prison. "On sait pas aujourd'hui si certains agissent par mimétisme, poursuit le ministre de l'Agriculture, mais la loi prévoit jusqu'à deux ans d'emprisonnement. Il faut que ça calme."

Dans le Nord, deux plaintes ont été déposées cet été pour plusieurs cas de mutilations de chevaux à Pommereuil et Preux-au-Bois, deux communes de l'avesnois, distantes de quelques kilomètres.