Chevaux mutilés : l'inquiétude grandit au Ranch de l'Espoir dans l'Yonne

Le cheval été retrouvé dimanche matin par les bénévoles avec une griffure d'une vingtaine de centimètres sur le train arrière, dans l'enceinte du refuge Le Ranch de l'Espoir à Villefranche-Saint-Phal (Commune de Charny-Orée-de-Puisaye) . Le parquet d'Auxerre prend cette affaire au sérieux, mais attend de connaître les conclusions de l'expertise vétérinaire pour déterminer s'il y a lieu d'engager des poursuites, sur l'hypothèse d'une blessure volontaire.

Dans ce ranch, trois animaux avaient déjà été attaqués les 23 et 25 août 2020. Depuis cette période, le directeur de ce refuge pour animaux fait des rondes la nuit. Nicolas Demajean en vient maintenant à prendre des mesures de sécurité draconiennes pour protéger ses équidés.

Un agent de sécurité la nuit dès ce dimanche

"Nous sommes obligés de mettre un agent de sécurité la nuit pour surveiller les prés des chevaux. Je ne veux pas rentrer dans un délire à devoir rentrer toutes mes bêtes parce qu'il y a des imbéciles qui font n'importe quoi avec les animaux la nuit", explique Nicolas Demajean.

Des caméras et du grillage à barbelés en prévision

Le directeur de l'association va également mettre en place des mesures physiques de sécurité : _"du grillage de 2,50 mètres sur une longueur d'un kilomètre avec du fil barbelé et une pose de caméras vidéo avec enregistrement sur le site et à distance pour surveiller quand je suis absent. J'en ai pour 5.000 euros de caméras et 19.800 euros de pose de grillage. Je cherche encore à financer le grillage car c'est un coût vraiment important."_

Des responsables épuisés par cette menace permanente

Nicolas Demajean se dit aujourd'hui épuisé par cette affaire, physiquement et moralement, "les individus qui font cela, il faut vraiment qu'ils arrêtent leurs conneries parce que là, ça va trop loin. _On vit dans la peur_. J'ai des amis qui ont des chevaux et qui patrouillent toutes les nuits dans les prés, ce n'est pas normal, ce n'est pas une vie."