Chevaux mutilés : l'inquiétude grandit parmi les propriétaires normands

Les attaques contre des équidés se multiplient partout en France, et notamment en Seine-Maritime. Dans un haras de l'agglomération rouennaise, plusieurs décisions ont été prises pour optimiser la sécurité des chevaux mais l'inquiétude grandit parmi les responsables du lieu et les propriétaires.

Les affaires de chevaux mutilés sont au cœur de toutes les discussions dans ce centre équestre de l'agglomération de Rouen. Elles inquiètent à tel point les propriétaires de ce haras que nous n'en donnerons pas le nom, par crainte d'attirer les auteurs de ces actes sur place. La peur est réelle : "Tous les matins, au réveil, on regarde tout de suite si nos chevaux sont toujours dans les pâtures", confie la responsable du centre qui accueille 70 équidés.

Il faut dire que les signalements se multiplient ces dernières semaines, au point d'en arriver à quasiment un tous les deux jours.

Et la Normandie n'est pas épargnée puisqu'il y a eu un cas à Beaumont-le-Roger dans l'Eure, au moins sept dans la région dieppoise,une jument à Fécamp ou encore deux chevaux à Deauville dans le Calvados et deux juments à Barenton dans la Manche.

Ça panique tout le monde.

"Au début, je ne trouvais pas ça très angoissant pour mes chevaux dans la mesure où ils sont hébergés dans un box mais finalement, on a vu qu'à plusieurs endroits, les boxes avaient été ouverts donc ça commence vraiment à m'inquiéter", témoigne une jeune femme.

Un peu plus loin, c'est aussi de ces affaires dont discutent la responsable du centre équestre et Magalie, propriétaire d'un cheval. "Ça panique tout le monde", renchérit cette dernière. Son cheval est également dans un box et elle fait confiance au haras pour assurer sa sécurité "mais ce n'est pas possible d'être présent à surveiller 24H/24".

Rondes, caméras et chevaux dans les boxes

Pour faire au mieux et rassurer les nombreux cavaliers qui l'appellent, la responsable du centre a pris plusieurs mesures. "On leur explique qu'on a une vigilance importante sur tous les chevaux. Ceux qui étaient en pâture assez éloignés ont été rapprochés et on a rentré un maximum de chevaux dans les boxes", détaille-t-elle. Aussi, elle fait toujours un tour du site, chaque soir, pour s'assurer que tout est en ordre et dispose de plusieurs caméras de surveillance.

Elle suit également attentivement où ont lieu les nouvelles attaques, regarde les médias, les réseaux sociaux et se renseigne auprès des autres haras et propriétaires de chevaux.

Un numéro vert a été mis en place par le gouvernement pour informer les propriétaires de chevaux et à les accompagner en cas d'attaque. Enfin, les gendarmes effectuent également des patrouilles régulièrement pour informer et sécuriser. Ils demandent aussi aux propriétaires de ne pas faire justice eux mêmes.

C'est très difficile de comprendre pourquoi il y a ces actes de cruauté.

L'inquiétude est d'autant plus vive que personne ne sait pourquoi ces actes sont commis. Secte, satanisme, pari ou défi ? Les pistes sont nombreuses.

"On est passionné, on aime nos animaux et il n'y a pas plus atroce que de les retrouver en sang et d'être parfois obligé de les euthanasier, souligne la responsable du centre. Je ne comprends pas l'intérêt et j'ai hâte que l'on retrouve ces personnes parce que c'est très difficile de comprendre pourquoi il y a ces actes de cruauté. C'est dramatique ce que l'on vit."