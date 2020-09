Mercredi 2 septembre, une jument a été tuée par mutilation à Saint-Tugdual dans le Morbihan. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lorient. Le préfet donne des recommandations aux éleveurs et lance un appel à témoins.

Chevaux mutilés : le préfet du Morbihan soutient les éleveurs et lance un appel à témoins

Le préfet du Morbihan apporte son soutien au propriétaire de la jument retrouvée morte mercredi 2 septembre, tuée par mutilation à Saint-Tugdual. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lorient et est menée par le groupement de gendarmerie du Morbihan. Dans un communiqué, Patrice Faure "appelle toute personne susceptible de fournir des informations sur les faits et pouvant permettre de mettre un terme à ces actes barbares à apporter son témoignage à la gendarmerie en contactant le 17".

Un appel à la vigilance et des recommandations

La gendarmerie du Morbihan incite les propriétaires et les gardiens de chevaux à une grande vigilance et à procéder à un examen régulier de leurs animaux qui auraient pu être victimes de tentatives d'agressions. Une cellule de prévention technique de la malveillance du groupement de gendarmerie du Morbihan s'est réunie mardi 1er septembre avec des propriétaires de chevaux et responsables de centres équestres. Plusieurs recommandations ont été établies.

-Effectuez une surveillance quotidienne des chevaux aux prés.

-Rassemblez les animaux dans un même lieu pour en faciliter la surveillance.

- Evitez de laisser un licol lorsque l’animal est au pré.

-Si vous en avez la possibilité, la pose d’une petite caméra de chasse peut être envisagée.

-Signalez à la gendarmerie tout comportement suspect (stationnement de véhicules, présence inhabituelle d’individus...) à proximité des pâtures en appelant le 17. N’intervenez pas vous-même.

-Appelez également le 17 si vous êtes concernés par les faits décrits. Recueillez un maximum d’informations aux fins d’identification (photo, vidéo, immatriculation…).Ne modifiez pas les lieux. Déposez plainte.