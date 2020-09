Chevaux mutilés : le gouvernement met en place un numéro vert pour les propriétaires

Depuis ce mercredi matin, un numéro vert a été lancé par le gouvernement. Le 0800 738 908, "destiné à tous les propriétaires de chevaux", a annoncé Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, invité ce mercredi sur franceinfo.

Alors que les cas de mutilations d'équidés se multiplient en France ces derniers jours, et que propriétaires et éleveurs de chevaux sont inquiets, ce numéro vert a pour objectif de "répondre à leurs questions", de "les accompagner dans les mesures de protection" et de leur "apporter un soutien, parfois même psychologique, face à cette angoisse et cette peur".

Le numéro est joignable dès ce mercredi. Une équipe de 15 spécialistes qui dépendent de l'Institut français du cheval seront au bout du fil.

"J'entends la peur, la crainte, le désarroi des propriétaires de chevaux", a souligné le ministre.

Julien Denormandie a également indiqué que "plus de 150 enquêtes" avaient été ouvertes "dans à peu près la moitié des départements". "On a une situation inacceptable face à des actes de cruauté absolument ignobles" et "des services et des moyens importants d'enquête sont sur le terrain", a-t-il affirmé.