Chevaux mutilés : tentative à Losne en Côte-d'Or, peut-être des liens avec d'autres affaires dans la région

Le parquet de Dijon ouvre une enquête suite à la tentative de mutilation de chevaux au lieu-dit "Maison Dieu" à Losne en Côte-d'Or. Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2 heures du matin, deux individus vraisemblablement armés de cutters qui rodaient près d'un champ et affolaient des chevaux ont été mis en fuite par des témoins.

Un cheval légèrement blessé

Ils ont été alertés par les cris des chevaux et la lueur de lampes torches. Ces témoins directs participaient à une fête d'anniversaire dans une maison à proximité du champ. Ils ont réussi à mettre en déroute les agresseurs présumés. Un cheval a été légèrement blessé. Les gendarmes se sont très vite déplacés dans le champ pour tenter de retrouver les deux hommes explique le procureur de la république de Dijon, Éric Mathais.

Le procureur de la république de Dijon, Eric Mathais Copier

Un hélicoptère et des barrages de gendarmes

"Plusieurs patrouilles se sont déplacées, il y a même un hélicoptère qui a décollé pour essayer de retrouver les personnes qui ont pu éventuellement commettre ces faits et des barrages ont été mis sur pied. _La gendarmerie a vraiment pris ces éléments au sérieux_" assure le magistrat.

Une enquête pour "sévices sur animaux et violences"

L'enquête de gendarmerie est confiée à la brigade territoriale de Saint-Jean-de-Losne et à la brigade de recherches de Beaune. Une enquête pour "sévices sur animaux et violences" car l'un des témoins a été légèrement blessé à un bras suite à une bagarre avec les deux hommes qui ont réussis à prendre la fuite.

Les deux agresseurs se sont volatilisés

"Ils étaient cachés dans un champ de maïs et on réussit à prendre la fuite, on ne sait pas de quelle manière ils ont quitté les lieux, en tout cas à l'arrivée des gendarmes ils n'étaient plus là". Quant au cheval légèrement blessé, il n'y a aucune inquiétude à avoir explique Marie, une habitante du hameau, belle-mère de la gérante du ranch. "Non, il n'est pas entaillé, c'est une éraflure". Une blessure que l'animal s'est peut-être fait tout seul poursuit Éric Mathais. "Il se peut que ce soit une blessure de champ que le cheval s'est fait lui même car les chevaux étaient visiblement très affolés au moment où les témoins sont intervenus".

"Des liens avec plusieurs affaires en cours en Bourgogne-Franche-Comté" ?

Est-ce que toutes ces affaires de mutilation ou tentatives de mutilations de chevaux peuvent être imputées aux mêmes "équipes" ? Éric Mathais nuance cette idée. "C'est l'une des hypothèses, mais il serait tout de même étonnant que toutes les affaires aient un seul lien. En revanche il se pourrait qu'il y ait des liens, c'est ce que l'enquête tente de déterminer, entre plusieurs affaires en cours en Bourgogne-Franche-Comté."

Les gendarmes ont déplacé un impressionnant dispositif pour tenter de retrouver les deux suspects explique notre reporter Copier

Un homme arrêté dans le Haut-Rhin

Selon les informations du Parisien, suite à l'affaire des chevaux mutilés dans l’Yonne un homme a été placé en garde à vue ce lundi. Agé de 50 ans il a été interpellé dans le Haut-Rhin par les gendarmes de la section de recherches de Dijon. Il est suspecté d'avoir attaqué deux poneys dans l’Yonne à la fin du mois d’août.