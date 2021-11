Chevigny-St-Sauveur : six personnes interpellées pour vols en bande organisée

L'enquête autour des agressions à Chevigny-St-Sauveur et Sennecey-lès-Dijon avance rapidement. Les enquêteurs ont interpellé six personnes dont quatre mineurs. Elles sont présentées ce mercredi devant un juge d'instruction. Elles risquent pour certaines jusqu'à vingt ans d'emprisonnement.

Les faits remontent à la fin du mois d'octobre et au début du mois de novembre : des habitants de Chevigny-St-Sauveur et Sennecey-lès-Dijon sont agressés par une bande de malfaiteurs cagoulés. Sous la contrainte et parfois avec violence, les individus récupèrent les codes des cartes bancaires de leurs victimes.

Grace aux travail de la gendarmerie de Chevigny-St-Sauveur et la brigade de recherche de Dijon, les auteurs de ces agressions ont été interpellées au début de la semaine et placées en garde à vue. Les six personnes dont quatre mineurs âgés entre 16 et 20 ans sont présentées ce mercredi devant un juge d'instruction. Elles devront répondre de vols en bande organisée, vols avec extorsion et enlèvement. Les auteurs risquent jusqu'à vingt ans d'emprisonnement.