Chevilly : une mystérieuse intrusion à la maison de retraite

Très tôt lundi matin des hommes cagoulés et armés de couteaux ont pénétré à l'intérieur de l'Ehpad de Chevilly dans le Loiret, et ont ligoté deux aide-soignantes de l'équipe de nuit. Ils sont repartis sans rien dire et sans rien emporter.

C'est en voyant débarquer des gendarmes par dizaine, ce lundi matin, que les résidents de la maison de retraite de Chevilly ont compris qu'il s'était passé quelque chose. Car selon Thomas Martin, le directeur de Spheria Val de France, qui gère cet EHPAD, personne n'a rien vu, et rien entendu, pendant que la scène se déroulait. C'est en fait l'infirmière de jour, arrivée pour prendre son service, qui a trouvé ses deux collègues, aide-soignantes de l'équipe de nuit, ligotées. Elles l'étaient depuis plus d'un quart d'heure. Le geste de personnes qui sont entrées masquées dans la maison de retraite, armées d'un couteau, qui les ont attachées avant de repartir, mais qui n'ont rien dit, pas un mot, et qui n'ont rien pris, il n'y a aucune trace de vol.

Beaucoup de questions autour de cette intrusion

Selon Thomas Martin les deux victimes sont traumatisées. Les gendarmes les ont emmenées tout de suite, elles ont été entendues et sont prises en charge pour un suivi psychologique à l'hôpital d'Orléans. Mais le mystère reste entier. D'abord sur la façon dont ces personnes sont entrées. Il y a un système de badge et aucun n'aurait été utilisé pour pénétrer à l'intérieur de la maison de retraite à ce moment-là. Il y a aussi des grilles à l'entrée, avec un digicode pour protéger les accès, les familles des 86 résidents ont le code pour entrer quand elles viennent les visiter mais personne d'autre n'est censé l'avoir. Quel était le but de cette intrusion puisque rien n'a été dérobé et qu'elle n'a duré que quelques minutes ? Tant qu'il n'y aura pas de réponse à ces questions, Spheria Val de France a décidé de poster en permanence un agent de sécurité à l'entrée. Et l'enquête est confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie d'Orléans.