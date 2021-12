La colère gronde après l'abattage de 9 chèvres à Lorette par des chasseurs à la demande du maire dimanche 19 décembre. Trois plaintes ont été déposée contre lui mercredi 22 décembre par des associations de défense des animaux et des personnes, choquées du procédé, ont lancé une pétition.

Chèvres abattues à Lorette : trois plaintes déposées contre le maire et la colère s'organise

Trois associations de défense des animaux ont porté plainte et des personnes s'organisent pour envoyer des mails de protestation à la mairie. (Image d'illustration)

"C'est pas des ours des Pyrénées ou des loups!" tempête Pierre Portera, de la Société protectrice des animaux à Saint-Étienne. Son association a porté plainte mercredi 22 décembre contre Gérard Tardy, le maire de Lorette, et les chasseurs qui ont abattu à sa demande 9 chèvres qui venaient brouter dans le cimetière du village depuis des mois. Le cercle de Pan et l'association Stéphane Lamart, qui défendent aussi les droits des animaux, ont également porté plainte pour "destruction volontaire d'animaux sans nécessité".

Le tribunal administratif saisi

L'opposition municipale, de son côté, a déposé mercredi 22 décembre un référé-liberté au tribunal administratif pour suspendre l'arrêté municipal pris le 17 décembre autorisant cette battue. Trois chèvres ont survécu à celle de dimanche, mais l'arrêté est toujours en vigueur, elles pourraient être éliminées prochainement. Le maire nous avait expliqué avoir pris cet arrêté pour mettre fin au "saccage" du cimetière par les animaux.

Un millier de signatures pour "sanctionner" le maire

Une mesure qui passe mal aussi auprès de la population. Une pétition, lancée le mardi 21 décembre, a recueilli en 24 heures près d'un millier de signatures. Elle appelle à "sanctionner" le maire, sans autre précision.

Les choses s'emballent sur Internet. Un groupe Facebook appelle à la manifestation, "pour punir la mort de 9 chèvres à Lorette", sans donner pour l'instant de date de rendez-vous. L'administrateur de ce groupe demande d'envoyer un mail de protestation et de "saturer la boîte mail" de la mairie.