Chèvres tuées à Lorette : Gérard Tardy assume l'abattage, le parquet requiert 3 000 euros d'amende

Après plusieurs heures de débats, la présidente a renvoyé le procès au 29 juin 2023. Le maire de Lorette, Gérard Tardy comparaissait ce mardi 20 juin pour avoir fait tuer des chèvres qui erraient dans le cimetière de la commune. A ses côtés sur le banc des prévenus, le président de la société des chasseurs de Lorette et quatre chasseurs.

Avant de suspendre l'audience, le parquet a donné ses réquisitions. Concernant Gérard Tardy, poursuivi pour complicité, la procureure réclame 5000 euros d'amende (dont 2000 euros avec sursis), un affichage de la peine et 150 de contravention. Elle réclame 5000 euros d'amende et 150 euros de contravention contre la société de chasse de Lorette, représentée son président Marvin Chiaramonte. Contre le président, elle demande une peine de 800 euros d'amende (dont 200 euros avec sursis) et 150 euros de contravention. Pour les autres chasseurs, ce sera une interdiction de deux mois de pratiquer la chasse et une amende de 400 euros (dont 100 euros avec sursis).

"Je n'ai pas failli à ma responsabilité républicaine" - Gérard Tardy, maire de Lorette

Le premier à répondre aux questions des juges est le maire de Lorette, Gérard Tardy. Il se dit "excessivement attristé" de se retrouver au tribunal, car il estime ne pas avoir "failli à sa responsabilité républicaine". Ces chèvres posaient un problème depuis un à deux ans dans le cimetière de la commune et depuis les fêtes de la Toussaint en 2021, c'était pire. "Je me suis retrouvé tout seul" face à cette problématique, avec des administrés qui demandaient de trouver une solution à ces dégradations.

Le tribunal met le maire devant ses contradictions et une chronologie floue des événements, mais à chaque fois, Gérard Tardy a une explication. Éloigner les chèvres en plaçant du foin sur la colline ? Elles préfèrent les fleurs fraîches. Rehausser le mur du cimetière ? Trop cher. Utiliser des seringues hypodermiques pour sédater les animaux et les capturer ? Trop dangereux pour les caprins. Pour lui, cet arrêté municipal était la seule solution de mettre fin aux nuisances. Gérard Tardy s'émeut aussi des nombreuses menaces de mort qu'il a reçu après le tollé de cette battue, "j'ai reçu 1500 messages !" Dans les couloirs du tribunal après l'audience, le maire de Lorette s'exprime : "dans cette affaire, on cherche à faire tomber une tête. Et la tête c'est moi".

Les chasseurs se rangent derrière l'arrêté municipal

Lors de l'audience, la présidente du tribunal a posé la même question à tous les chasseurs prévenus : "vous êtes-vous questionné sur cette battue et sa légalité ?". Tous répondent qu'il y avait un arrêté municipal comme lors des battues de régulation des sangliers ou canards, alors non, ils n'ont pas remis en question la légalité de cet arrêté municipal. En revanche, ils conviennent s'être interrogé sur l'organisation de cette battue. Tour à tour, ils expliquent à la barre que ce n'était pas une "partie de plaisir", "cette battue ce n'était pas de la chasse, c'était de l'abattage". Un autre va même jusqu'à dire que "ça ressemblait à une scène de crime".

Les débats durent plusieurs heures afin de comprendre le rôle de chacun. Comment une chèvre morte a-t-elle disparue du camion ? Qui a annulé le passage de la société d'équarrissage ? D'autres solutions ont-elles été cherchées avant la mise en place de cet abattage ? Pourquoi le maire n'a-t-il pas stoppé cette battue dès la réception d'un SMS du procureur lui indiquant qu'il allait commettre une infraction ? Finalement, au bout de six heures, le procès est renvoyé au 29 juin 2023 pour délibération.