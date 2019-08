Cherbourg : chez les Scouts de France, libérer la parole après le drame

Dès le premier signalement d'agression sexuelle au mois de février, la section des Scouts et Guides de France de Cherbourg s'est mobilisée pour recueillir les témoignages des victimes et les entourer. Une politique de dialogue et de transparence encouragée au sein de l'organisation.