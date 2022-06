"Chez Tonton" à Toulouse : deux jeunes déposent plainte pour violences contre le célèbre bar

Deux jeunes de 21 et 22 ans viennent de déposer plainte pour violences contre le célèbre bar "Chez Tonton", place Saint-Pierre à Toulouse. Dans la nuit du 24 au 25 mai, les deux victimes auraient perdu connaissance. L'un roué de coups, l'autre étranglé par des videurs.

Deux jeunes de 21 et 22 ans ont porté plainte contre "Chez Tonton", l'institution de la place Saint-Pierre à Toulouse. Ils disent avoir été agressés par des videurs du bar dans la nuit du 24 au 25 mai dernier, en deuxième partie de soirée. Ils sortent fumer et c'est en voulant pénétrer à nouveau dans l'établissement que les videurs font barrage. L'avocat des deux victimes, Maître Pierre Debuisson, raconte.

"Ils avaient passé la soirée tranquillement dans le bar, entre amis. Ils sont sortis prendre l'air. Et quand l'un d'eux a voulu rentrer sans insister, les videurs lui sont tombés dessus. Quand le deuxième a voulu s'interposer gentiment en demandant à son ami de partir, encore une fois de façon très pacifique, et j'insiste sur cet élément-là puisque ça a été corroboré par presque sept témoins, les videurs leur sont tombés dessus et ne leur ont laissé aucune chance."

L'un d'eux va devoir être opéré et porter une plaque métallique

Loïc, 22 ans, est roué de coups, le plancher orbital fracturé. Son ami Alexandre, 21 ans, étranglé, perd aussi connaissance. Les deux victimes ont décidé de porter plainte pour que ce genre de faits ne se reproduise pas. "Les recherches qui ont été faites par les amis ou les copains de mes clients ont permis de relever que manifestement, il y avait de nombreux incidents de ce genre", poursuit Me Pierre Debuisson. "Le père de l'une de ces deux victimes a tenté calmement de prendre attache avec la patronne du bar, qui a réfuté toute forme de responsabilité, et qui avait cherché à indiquer que tout allait bien, qu'il n'y avait aucune difficulté, ce qui n'est pas le cas. Et ce comportement-là aussi est inacceptable."

L'avocat de Loïc indique que son client va devoir être opéré et porter une plaque métallique sous l'œil. Nous avons tenté de joindre l'établissement "Chez Tonton" à plusieurs reprises. Sans réponse pour l'instant. Une enquête est ouverte.