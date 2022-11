Sa voiture se retourne à cause du mauvais temps en Dordogne, son beagle s'échappe sur la route

Il a beaucoup plu ces derniers jours en Dordogne, et c'est certainement ce qui a causé l'accident selon les gendarmes. Alors qu'elle roulait sur la départementale 939 vers 9h et demi ce vendredi matin, une automobiliste de 21 ans a perdu le contrôle de sa voiture, à Biras, dans un virage. Sa voiture a fait une sortie de route et a fini sur le toit.

La conductrice a eu de la chance, elle n'est pas blessée car elle a rapidement réussi à s'extirper de la voiture. Mais son beagle qui était avec elle dans la voiture a pris peur et s'est enfui. La jeune fille a été emmenée à l'hôpital pour des contrôles. Elle est toujours à la recherche de son petit chien.