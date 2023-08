Chien enfermé près de Rouen : une vétérinaire intervient dans le but de l'euthanasier

France Bleu Normandie le relatait au début du mois : cette mobilisation d'habitants d'un immeuble de Grand-Quevilly, dans lequel un chien semblait laissé enfermé depuis des jours . 18 jours après le débuts des aboiements, une vétérinaire est intervenue ce mardi 15 août 2023.

Tôt le matin, certains voisins sont déjà levés, pour vérifier que le chien, Choco, un staff d'un an et demi, soit bien pris en charge : "On m'a dit qu'il allait être emmené dans une association" explique Sabrina, la fille d'une des voisines, soulagée de la venue d'une spécialiste.

Mais l'enthousiasme est rapidement douché, "ce chien va être euthanasié" explique la vétérinaire. "C'est un chien mordeur et malade" explique-t-elle aux voisins présents. Ce qui a le don de les énerver. "Ce chien est mordeur car on ne s'occupe pas de lui", s'exclame-t-on. Les habitants évoquent des odeurs nauséabondes, des cris. On devine une ambiance exécrables entre voisins.

Quand la famille est appelée pour ouvrir la porte du logement, ils n'étaient pas présents, ce sont quelques insultes qui volent à leur passage. Le silence pendant quelques minutes et puis la porte se rouvre, le chien dans un grand sac de courses. Ni la vétérinaire, ni la famille ne parlent, la tension est toujours forte.

L'histoire semble ainsi se terminer. "On pensait que ce chien allait trouver une famille. Là, après des jours en laissant seul, il finit dans un sac, c'est désolant", s'attriste Patricia, voisine de palier.

Selon le bailleur, Quevilly Habitat, ce chien avait été enfermé dans une pièce après une morsure. "Mais à cause de la maltraitance" répondent en cœur les voisins présents, dont l'une est en pleurs.

En cas de souci avec un animal, vous pouvez joindre Urgences vétérinaires au 3115.