Chien mutilé près de Bernay dans l'Eure : un couteau planté dans la tête et les coussinets brûlés à vif

Tyron, un jeune chien Rottweiler âgé d'un ou deux ans, a été retrouvé gravement mutilé, le matin du vendredi 23 juin 2023. On l'a appris ce samedi, via un communiqué et des photos postées par la fondation Brigitte Bardot, sur Twitter.

ⓘ Publicité

L'animal a été retrouvé au bord d'une route, au niveau de Serquigny (Eure), près de Bernay , d'après les gendarmes. Il avait "une lame de sept centimètres plantée" entre les deux yeux selon le post. Ses coussinets étaient également brûlés à vif, confirment les gendarmes.

Selon le vétérinaire qui l'a examiné, ces brûlures indiquent qu'il aurait été trainé sur la route par une voiture, accroché à sa laisse. Car Tyron avait encore sa laisse et sa muselière, quand ses propriétaires disent l'avoir perdu, jeudi soir. Ne le retrouvant pas rapidement, ils ont prévenu la gendarmerie.

Enquête pour sévices graves et cruauté sur animal domestique

Les propriétaires comptent porter plainte et la Fondation Brigitte Bardot veut se porter partie civile, d'après leur communiqué.

De son côté la gendarmerie a ouvert une enquête pour "sévices graves et cruauté envers un animal domestique".

Vendredi soir, le chien était encore en vie d'après les gendarmes. La fondation Brigitte Bardot a de son côté lancé un appel à témoins. Si vous avez des informations concernant ce qui a pu arriver à ce chien vous pouvez joindre le 02 79 20 00 30.