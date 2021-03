Chien traîné par une voiture à Saint-Rirand : huit à neuf mois de prison avec sursis requis

Le procureur de Roanne a requis lundi une peine de huit à neuf mois de prison avec sursis à l'encontre d'une habitante de Saint-Rirand, ainsi qu'une amende de 1.000 euros et l'interdiction de détenir un animal domestique. Cette agricultrice est soupçonnée d'avoir traîné son chien, attaché avec une longe au coffre de sa voiture, sur plusieurs mètres, le 9 décembre 2020.

"Procédé particulièrement dégueulasse", selon le procureur

Ce soir-là, les gendarmes de Renaison reçoivent un signalement d'un chien traîné par un 4X4 blanc sur une route de la commune. Après avoir constatédes traces de sang sur la route, sur une centaine de mètres, les gendarmes retrouvent la propriétaire du véhicule, une agricultrice de la commune. Cette femme de 48 ans explique qu'elle vient de récupérer chez un voisin le husky de son fils, qui venait de s'enfuir. La chienne de deux ans est visiblement amochée. Sa propriétaire explique que la chienne est vive, et que dans la famille, l'habitude a été prise d'attacher l'animal à une longe, elle-même attachée au crochet d'attelage du 4X4 avant de faire monter la chienne dans le coffre, pour éviter qu'elle ne prenne la fuite. Sauf que ce soir-là, le chien aurait glissé du coffre, apparemment mal fermé.

C'est l'explication que redonne à la barre ce lundi la prévenue. Elle assure qu'elle n'a jamais voulu faire de mal à la chienne, qui certes appartient à son fils, mais qu'elle considère comme le chien de toute la famille. "On n'a pas vu tout de suite qu'elle était tombée, il faisait noir, et puis je ne pouvais pas m'arrêter tout de suite, il y avait un virage dangereux", assure la quadragénaire, qui explique que cette histoire l'a mise dans tous ses états. "Je pleure tous les jours depuis des mois, je pense à elle tous les jours", affirme-t-elle en reniflant.

Acte volontaire ou accident ?

Le président du tribunal ne semble pas convaincu par ses explications. "Vous n'aviez pas conscience que cette pratique était dangereuse?", demande-t-elle à la prévenue, qui assure que c'était un accident. Il semble d'autant moins convaincu par les explications de la quadragénaire, que sa fille de 17 ans, qui était dans la voiture avec elle ce soir-là aurait d'abord dit en voyant la chienne tombée du coffre, "laisse-la courir un peu, ça lui fera de l'exercice".

Les avocats des associations qui se sont portées partie civiles (fondation Brigitte Bardot, SNDA, association Stéphane Lamart et Spa du Roannais) estiment que la prévenue n'a "pas conscience de la gravité de la situation". Au moment des réquisitions, le procureur ne mâche pas ses mots et évoque "un procédé particulièrement dégueulasse". Il raconte à quel point il a été choqué en voyant les photos de la chienne le soir des faits : le husky avait la peau râpée sur plusieurs parties du corps, des coupures et blessures diverses aux pattes. "Ce n'est pas un accident, c'est un acte volontaire, calculé, anticipé de violence", lâche-t-il.

L'avocate de la défense insiste elle sur le caractère accidentel des faits, le coffre de la voiture qui a été mal fermé, "une succession de maladresses", résume-t-elle. Elle rappelle aussi que sa cliente aime les animaux, en tant qu'agricultrice d'abord (elle dirige un élevage de 8.000 volailles) mais aussi les animaux domestiques. La famille est en effet déjà propriétaire de plusieurs chats qui, selon un rapport vétérinaire, sont bien traités.

La décision a été mise en délibéré au 27 avril.